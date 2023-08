Wirtschaft Dax am Mittag schwächer - Ölpreis sinkt deutlich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat am Dienstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter nachgelassen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 15.775 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag. Der Dax entfernt sich damit weiter von der viel besprochenen 16.000-Punkte-Marke. Am Morgen hatte das Statistische Bundesamt die Inflationsrate von 6,2 Prozent im Juli bestätigt.