investify TECH baut für DJE Kapital AG volldigitalisierte Fondsvermögensverwaltung (FOTO)

Pullach/Köln (ots) - Die DJE Kapital AG bietet auf Basis der investify

TECH-Plattform Vermittlern unterschiedlicher Größe und Ausrichtung künftig eine

volldigitalisierte Fondsvermögensverwaltung, die im Rahmen eines persönlichen

Beratungsansatzes vertrieben werden kann. Auch die existierenden Kunden

profitieren von den neuen technischen Möglichkeiten.



Die DJE Kapital AG ist eine der ersten bankenunabhängigen Gesellschaften für

Vermögensverwaltung in Deutschland und besitzt fast 50 Jahre

Kapitalmarkterfahrung. Basierend auf dem langjährigen erfolgreichen Track Record

im Asset Management bringt DJE in die Plattform sowohl ein leistungsstarkes

Portfoliomanagement als auch Vertriebsunterstützung ein.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der luxemburgisch/deutsche Technologie- und Regulatorik-Provider investify TECHfungiert in der Kooperation als Technologie- und Abwicklungspartner derFondsvermögensverwaltung. Die von investify TECH entwickelte Plattform stelltnicht nur effizient alle relevanten (Backoffice-) Prozesse für DJE im Rahmen derFondsvermögensverwaltung bereit, sondern vereinfacht auch den Vertrieb und dasOnboarding von Neukunden für die angeschlossenen Vertriebseinheiten durchschlanke Prozesse und anprechende Frontends für Berater und Endkunden. Ebase istals Depotbank an die Plattform angebunden.Thorsten Schrieber, Vorstandsmitglied bei DJE und verantwortlich für Vertrieb,Marketing und PR: "Wir freuen uns, mit investify TECH einen hervorragendenPartner in der Branche gewonnen zu haben. Beide Häuser stehen für Innovation.Mit unserer gemeinsamen Expertise werden wir effiziente und zukunftsweisendeLösungen für unsere Partner liefern."Dr. Harald Brock, einer der Geschäftsführer von investify TECH, führt weiteraus: "Die Kooperation mit DJE zeigt, wie eine moderne, kompetenzbasierteWertschöpfung in der Vermögensverwaltung aussehen kann. Besonders hervorzuhebenist dabei, dass wir trotz der wachsenden Regulatorik die Belastungen bei DJEdeutlich reduzieren und zudem eine Lösung schaffen, von der Berater undEndkunden gleichermaßen profitieren. Dass sich DJE als führender deutscher AssetManager und Vermögensverwalter für unsere Technologie- und Regulatorik-Plattformentschieden hat, ist ein Beleg dafür, wie ausgereift und nützlich unsereLösungen in einer immer regulierteren und digitalisierten Welt sind."Die Fondsvermögensverwaltung bietet eine anbieterunabhängige Zielfondsauswahl,gemanagt von den erfahrenen Dachfondsmanagern bei DJE. Neben aktiv gemanagtenZielfonds ist auch die Beimischung von kostengünstigen ETFs möglich. Zudem sindeine breite Diversifikation über Länder, Regionen und Branchen sowie