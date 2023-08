Novo Nordisk steigen nach positiven Wegovy-Daten auf Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Studiendaten zum Abnehmpräparat Wegovy haben den Aktien von Novo Nordisk am Dienstag ein Rekordhoch beschert. Die Papiere des Pharmakonzerns sprangen am Mittag um bis zu knapp 17 Prozent auf ein Hoch von 1273,80 dänische Kronen. Zuletzt notierten sie 10 Prozent im Plus bei 1201 Kronen und waren damit klarer Spitzenreiter im Stoxx-50-Index . Im bisherigen Jahresverlauf gehören sie mit einem Kursanstieg von mehr als 28 Prozent zu den Top-Werten im Stoxx 50.

Wegovy habe bei Patienten mit kardiologischen Vorerkrankungen die bestmöglichen Ergebnisse erzielt, schrieb Jefferies-Analyst Peter Welford in einer ersten Reaktion auf Resultate der Select-Studie mit dem Mittel zur Gewichtsreduktion. Damit seien die Markterwartungen vermutlich übertroffen worden.

Im Schlepptau der Novo-Nordisk-Rally zogen auch die Titel von Gerresheimer um 9,1 Prozent deutlich an. Der Spezialverpackungshersteller produziert die "Automatik-Spritzen", sogenannte GLP-1-Pens, für Wegovy und andere boomende Abnehmpräparate./edh/men