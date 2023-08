JPMORGAN stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan auf "Neutral" belassen. Das erste Halbjahr sei für die europäischen Konsumgüterkonzerne insgesamt besser als erwartet ausgefallen, resümierte Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Rund zwei Drittel der von ihr beobachteten Sektorunternehmen hätten die durchschnittlichen Umsatz- und Ergebnisprognosen übertroffen. Angesichts einer sehr negativen Branchenstimmung hätten die Segmente Nahrungsmittel sowie Haushalts- und Körperpflege am positivsten überrascht, während die Bereiche Getränke und Aromen/Duftstoffe enttäuscht hätten./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2023 / 19:32 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 2.980EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Celine Pannuti

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m