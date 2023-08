Regierung verteilt erneut Begrüßungs-Milliarden für Chip-Riesen aus Taiwan

Berlin (ots) - Aktuellen Medienberichten zufolge soll der Chipkonzern TSMC heute

bekannt geben, sich in Dresden anzusiedeln. Diese Standortentscheidung dürfte

durch ein 5-Milliarden-Paket der Bundesregierung versüßt worden sein. Die

Regierung hatte die Ansiedlung von Chipherstellern ganz oben auf ihrer

Prioritätenliste gesetzt und zuletzt den US-Konzern Intel mit rund 10 Milliarden

und zusätzlichen Hilfen in Sachen Strompreis bedacht.



"Steuerfinanzierte Milliardeninvestitionen in einzelnen Großunternehmen, während

der Mittelstand mit Almosen vertröstet werde, seien der falsche Weg, um

Abschwung und Abwanderung entgegenzutreten", sagte Christoph Ahlhaus,

Vorsitzender der Bundesgeschäftsführung des BVMW.