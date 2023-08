Sysnav Healthcare gibt EMA-Qualifizierung des primären Endpunkts für die Stride Velocity 95th Centile (SV95C) bei Duchenne-Muskeldystrophie bekannt

VERNON, Frankreich, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- SYSNAV Healthcare gibt bekannt, dass die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) der Ansicht ist, dass für ambulante Duchenne-Muskeldystrophie-(DMD)-Patienten im Alter von vier Jahren und darüber die 95th Centile Stride Velocity (SV95C) als primärer Endpunkt in Überlegenheitsstudien als Alternative zum 6-Minuten-Gehtest (auch 6-Minuten-Gehdistanz genannt) in Frage kommt, vorausgesetzt, dass dieser Endpunkt durch konsistente Ergebnisse in etablierten Wirksamkeitsendpunkten, die zu den sekundären Endpunkten gehören, unterstützt wird. SV95C ist der erste digitale Endpunkt, der von einer Zulassungsbehörde für die Verwendung als primärer Endpunkt in Zulassungsstudien qualifiziert wurde.

Diese Errungenschaft ist das Ergebnis einer vierzehnjährigen Zusammenarbeit zwischen vielen Interessengruppen der DMD-Gemeinschaft, einschließlich Technologieentwicklern, Wissenschaftlern, der pharmazeutischen Industrie, Pflegepersonal und vor allem Patienten und Familien, die mit DMD leben.

DMD ist eine seltene und fortschreitende neuromuskuläre Erkrankung, die zu Muskelschwäche führt und die meisten Patienten im Alter von 13 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen macht. Obwohl die Entwicklung neuer Therapien für Duchenne vielversprechend ist, kann es wegen der Heterogenität des Krankheitsverlaufs schwierig sein, die Wirkung einer Intervention zu messen. Pat Furlong, Präsident von Parent Project Muscular Dystrophy, kommentierte: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Wirksamkeit der Behandlung objektiv und rigoros gemessen wird. SV95C ist dieses Puzzlestück, ein realer digitaler Endpunkt, der das Potenzial hat, die Studiendauer zu verkürzen, die Zulassungsanforderungen zu senken und den Genehmigungsprozess voranzutreiben."