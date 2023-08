Juggernaut beginnt mit Bohrungen bei Bingo

Vancouver (British Columbia) – 8. August 2023 / IRW-Press / - Juggernaut Exploration Ltd. (JUGR.V) (OTCQB: JUGRF) (FWB: 4JE) (das „Unternehmen“ oder „Juggernaut“) freut sich bekannt zu geben, dass das erste Bohrprogramm im zu 100 % kontrollierten Konzessionsgebiet Bingo, das sich im Grabenbruch Eskay befindet, bereits begonnen hat. Das Konzessionsgebiet Bingo ist von einer Reihe bekannter und sich rasch entwickelnder Lagerstätten umgeben, die in denselben erstklassigen geologischen Einheiten enthalten sind, einschließlich Surebet, Anyox, Dolly Varden, Porter Idaho und Premier, um nur einige zu nennen.

Die Zone Bingo Main ist eine bohrbereite Zone mit umfassenden goldmineralisierten Schürf-, Splitter- und Schlitzproben entlang der axialen Ebene einer Falte in einem 550 mal 175 m großen Gebiet in einer Region mit kürzlich erfolgtem Gletscherrückgang und Verringerung der permanenten Schneedecke in der Region Eskay Rift des Goldenen Dreiecks in British Columbia. Oberflächenschürfproben ergaben hochgradiges Gold von bis zu 9,79 g/t. Schlitzproben ergaben bis zu 1,77 g/t Au und 0,20 % Cu auf 4,85 m bzw. 1,48 g/t Au und 0,37 % Cu auf 3,2 m. Etwa 1 km weiter nördlich wurde eine zweite Faltenzone identifiziert (namens „Double Down“), auf die sowohl LiDAR- als auch geophysikalische Daten hinweisen und die im Jahr 2023 erprobt werden wird. Das Konzessionsgebiet Bingo weist starke Ähnlichkeiten mit dem weiter östlich gelegenen Projekt Surebet von Goliath Resources auf, einschließlich derselben Mineralogie, Lithologie, Texturen und Strukturen.

Das Feldprogramm 2023 im zu 100 % von Goliath Resources kontrollierten Konzessionsgebiet Bingo umfasst Bohrungen auf bis zu etwa 2.000 m von vier Bohrplatten innerhalb der Zone Bingo Main. Weitere Explorationsarbeiten an der Oberfläche werden auch durchgeführt, um das gefaltete System bei Bingo besser zu verstehen, indem die Faltenzone „Double Down“, die sich 1 km nördlich der Zone Bingo Main befindet und vermutlich Teil desselben Mineralisierungssystems ist, kartiert und erkundet wird. Dies bietet hervorragendes zusätzliches Explorationspotenzial für weitere Bohrungen.