BERENBERG stuft LINDE plc auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Linde auf "Buy" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Die Quartalszahlen von Ende Juli belegten, dass sich die Preise im Sektor zuletzt gut gehalten hätten, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität des Herstellers von Industriegasen steige wie ein Heliumballon. So sei Marge in den vergangenen drei Jahren um mehr als 300 Basispunkte oder 3 Prozentpunkte auf 29,2 Prozent im zweiten Quartal 2023 geklettert - und das in einem vergleichsweise ausgereiften Marktumfeld./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rounderway Aktie wird aktuell mit einem Plus von +1,23 % und einem Kurs von 329,5EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: LINDE plc

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 415

Kursziel alt: 415

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m