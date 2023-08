First American Uranium trifft mit Vertretern regionaler, staatlicher und bundesstaatlicher Behörden am Standort des Uranprojekts Red Basin im Catron County, New Mexico zusammen

Vancouver, British Columbia – 8. August 2023 / IRW-Press / - First American Uranium Inc. (CSE: URM) (FWB: IOR) (OTCPK: FAUMF) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 1. August 2023 am Standort des Projekts Red Basin mit Vertretern von Cebola National Forest and National Grasslands, der Geologie- und Mineralressourcenbehörde des US-Bundesstaates New Mexico (Bureau of Geology and Mineral Resources) und des Ministeriums für Jagd und Fischerei von New Mexiko (Department of Game and Fish) zusammengetroffen ist.