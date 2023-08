Wirtschaft Djir-Sarai kritisiert Merz-Vorstoß als "Schlag ins Gesicht"

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FDP hat neue Forderungen von CDU-Chef Friedrich Merz zur Bekämpfung der Konjunkturflaute scharf zurückgewiesen. "Solide und generationengerechte Staatsfinanzen haben Verfassungsrang", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai dem Nachrichtenportal T-Online.



Diskussionen über Staatsausgaben als "akademische Diskussion" abzutun, wie Merz es tue, sei "fahrlässig" und ein "Schlag ins Gesicht" der Bürger, die mit ihren Steuerabgaben das Land am Laufen hielten. Merz hatte die Bundesregierung am Dienstag erneut dazu aufgerufen, die Wettbewerbsbedingungen in Deutschland zu verbessern. Zuvor hatte die Union in einem Papier ein Sofortprogramm für die Wirtschaft gefordert, unter anderem mit weniger Steuern und Bürokratie.