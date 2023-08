Die Bayerische gibt den erfolgreichen Verkauf ihres Tochterunternehmens iS2 AG an die teckpro AG bekannt (FOTO)

München (ots) - Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat ihre

Tochtergesellschaft iS2 AG zum Juni 2023 an die teckpro AG verkauft.



Die Versicherungsgruppe die Bayerische hat den Verkauf ihrer langjährigen

Tochtergesellschaft iS2 AG abgeschlossen. Mit dem Verkauf geht das Software- und

IT-Beratungsunternehmen an die teckpro AG, einen führenden Anbieter von

Analyse-, Vertriebs- und Beratungslösungen in der deutschen Finanz- und

Versicherungsbranche.



Ziel des Verkaufs ist die gemeinsame Bündelung der Kräfte. Die neue

Konstellation bietet eine optimale Ausgangsposition für den Ausbau der

Unternehmen, die fachliche und technologische Expertise der iS2 AG und der

teckpro AG werden so zusammengeführt. "Mit dem Verkauf der iS2 AG ist es uns

gelungen, zwei absolute Technologiepioniere der Branche zusammenzuführen. Es

macht mich absolut stolz, dass wir Teil eines solchen Prozesses sein dürfen und

damit den Weg für noch mehr Innovation in der Branche ebnen", so Martin Gräfer,

Vorstand der Bayerischen.