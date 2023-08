Beond Holding schließt erfolgreiche Seed-Finanzierungsrunde über 17 Millionen US-Dollar ab, um die erste Premium-Freizeitfluggesellschaft der Welt zu gründen

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Beond, die erste Premium-Freizeitfluggesellschaft

der Welt, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer Seed-Finanzierungsrunde

über 17 Millionen US-Dollar von einer Gruppe angesehener Investoren bekannt zu

geben. Die Finanzierungsrunde war überzeichnet, was das starke Vertrauen und den

Glauben an die Vision und das Potenzial von Beond widerspiegelt.



Zu den Teilnehmern zählten Family-Offices, Angel-Investoren und strategische

Partner, die damit ihr Vertrauen in das vielversprechende Marktpotenzial des

Unternehmens sowie seinen bahnbrechenden Ansatz für Freizeitreisen bekundeten.