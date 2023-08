Schnäppchenjäger dürften sicherlich im Bereich der Horizontalunterstützung und Nackenlinie um 92,50 Euro präsent sein, für dieses Szenario müsste BMW jedoch auf Wochenschlusskursbasis den EMA 50 (Monat) bei derzeit 100,29 Euro brechen. Ab dem Bereich der Nackenlinie könnten dann wieder steigende Kurse aufgrund der weiterhin aktiven SKS-Formation aufkommen. Ziele ließen sich dann bei 113,46 Euro und 123,75 Euro für das Papier von BMW ableiten. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies würde nämlich die Bemühungen der Bullen sichtlich stören.

Fazit:

Aktuell lässt sich für die BMW-Aktie lediglich ein Abwärtsszenario skizzieren, dieses könnte sogar bis in den September hineinreichen und Abschläge auf 92,50 Euro hervorrufen. Spätestens an dieser Stelle sollten jedoch eine Stabilisierung und ein anschließender Turnaround vollzogen werden. Im Erfolgsfall könnten die aktuellen Jahreshochs bei 113,46 und darüber die Rekordstände aus 2015 bei 123,75 Euro angesteuert werden. Dieses Szenario ließe sich hervorragend durch den Einsatz des Open End Turbo Long Zertifikat WKN JS943F abbilden. Die mögliche Renditechance allein vom gegenwärtigen Niveau aus beträgt bereits 169 Prozent, Ziele im Schein sind bei rechnerisch 2,50 und 3,53 Euro angesiedelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings erst noch an den zu erwartenden Tiefständen orientieren müssen, weshalb aktuell keine Aussage hierzu getroffen werden kann.