DAX erreicht Unterstützung um 15.700 Punkte

Am Vortag hieß es im Insight: "Übergeordnet ist der Abwärtstrend im DAX nach dem Kursrutsch aus dem steigenden Trendkanal im Tageschart intakt. Solange der DAX nun unter dem 10er-EMA bleibt, ist kurzfristig mit eher weiter fallenden Kursen im DAX zu rechnen. Es bietet sich eine kurzfristige Long-Position bis in den Bereich von 16.000/16.050 Punkte an. Im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart sollte die Long-Position dann verkauft und auf Short gedreht werden."

Das hat gut gepasst, nach der kurzen Erholung folgt heute direkt der weitere Abverkauf. Der DAX könnte nun zunächst an der Unterstützung um 15.700 Punkte nach oben abprallen und sich bis in den Bereich von 15.800 Punkte oder 15.900 Punkte erholen. Wahrscheinlich kann der DAX bei einer Erholung nur die Marke von 15.800 Punkten erreichen, bevor es dann weiter abwärtsgeht.