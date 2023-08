Die Zukunft der Personalvermittlung Wie die Emik-Brüder das Recruiting revolutionieren (FOTO)

Ratingen (ots) - Engin und Yusuf Emik sind die Gründer und Geschäftsführer der

SkyHire GmbH und als Personalvermittler auf die Bereiche Finance, Engineering,

IT, Sales und Marketing spezialisiert. Als Branchenexperten unterstützen sie

Unternehmen mit zielgerichtetem Personalmanagement bei der Gewinnung

qualifizierter Fachkräfte. Wie sie ihren Ansatz nutzen, um das Recruiting zu

revolutionieren, haben die beiden Brüder im Interview verraten.



Der Arbeitsmarkt befindet sich im Wandel: Während unzählige Stellen unbesetzt

bleiben, sind zahlreiche Fachkräfte auf der Suche nach einer neuen Anstellung.

Was paradox klingt, ist heute Realität. Das Problem liegt mitunter daran, dass

Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf eigene Faust schlicht nicht zusammenfinden. Das

ruft den Bedarf an professionellen Personalvermittlern auf den Plan. "Die

Personalvermittlungsbranche steht vor einem epochalen Wandel", erklären Engin

und Yusuf Emik. "Die Arbeitswelt hat sich gewandelt und jetzt heißt es für alle

Beteiligten, sich anzupassen. Das gilt sowohl für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

als auch für Personalvermittler."