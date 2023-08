DAX bricht Erholung ab

Wie der deutsche läuft auch der chinesische Konjunkturmotor überhaupt nicht rund. Die Zahlen zum Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft heute Morgen enttäuschten einmal mehr und fielen noch schlechter aus als erwartet. Exporte im Juli minus 14,5 Prozent, Importe minus 12,4 Prozent – damit auch keine guten Perspektiven für uns als einen der wichtigsten Handelspartner Chinas. Deshalb ist die Reaktion in Frankfurt heute Morgen auch durchaus stärker als an den chinesischen Börsen selbst. Denn vor Ort steigt die Wahrscheinlichkeit von stimulierenden Maßnahmen durch die Regierung in Peking. Kommen die nicht oder nur zu zaghaft, droht in China ein wirtschaftliches Debakel. Und bis die dort verabreichten Konjunkturpillen in Europa ankommen, bis dahin dürfte auch noch einige Zeit vergehen.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor. Mehr auch ab 18.00 Uhr im Webinar – Anmeldung hier.

Kein Wunder also, dass der Deutsche Aktienindex seinen Erholungsversuch zum Wochenstart heute schon wieder abbrechen muss. Die 100-Tage-Linie an der 15.800er Marke wirkt weiter wie ein Magnet, der heute seine volle Anziehungskraft entfalten dürfte. Fällt der Widerstand, wären die nächste Anlaufzone die 15.500 Punkte. Das wichtigste Ereignis der Woche wartet am Donnerstag auf den Markt, in Form der Inflationsdaten aus den USA. In Deutschland kommt die Inflation nach den jüngsten Daten zwar auch weiter zurück, allerdings mit dem Blick auf die Benzin- und Dieselpreise an den Tankstellen wird auch klar, die Zeit fallender Teuerungsraten könnte bald schon wieder vorbei sein.

Dass das Chemiegeschäft in Deutschland aktuell leidet, wissen wir spätestens seit BASF und Covestro. Nun aber wird der Leverkusener Bayer-Konzern auch noch vorsichtiger für den bislang noch gut laufenden Pharmabereich. Während der Agrar-Umsatz dank Glyphosat in 2023 schrumpfen wird, erwartet Bayer im Geschäft mit Medikamenten allenfalls noch eine stabile Entwicklung. Alles in allem sieht es aber danach aus, als wolle der neue Chef die Erwartungen so weit herunterschrauben, dass in den kommenden Quartalen durchaus Überraschungspotenzial auf der Haben-Seite entsteht. Gleiches gilt für die Aktie, die ihren Boden unterhalb der 50-Euro-Marke gefunden haben dürfte.