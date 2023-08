JEFFERIES stuft Glencore auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Glencore nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Pence belassen. Bei dem Bergbaukonzern und Rohstoffhändler normalisiere sich das Geschäft nach einem extrem starken Vorjahr, schrieb Analyst Christopher LaFemina in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Kombination aus schwächeren Preisen, höheren Kosten und einigen operativen Belangen habe zu einem 50-prozentigen Rückgang des operativen Ergebnisses im Jahresvergleich geführt. Die Produktion dürfte in der zweiten Jahreshälfte wieder zunehmen und die Kosten sollten sich stabilisieren. Kurzfristig sieht er Risiken. Der mittel- bis langfristige Ausblick auf die Gewinne, den Cashflow und die Kapitalausschüttungen sei jedoch positiv./ck/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:49 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 05:49 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Glencore Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 5,084EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Christopher LaFemina

Analysiertes Unternehmen: Glencore

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 5,5

Kursziel alt: 5,5

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m