Kaufenswerte Aktien – August 2023

Der S&P 500 kommt derzeit auf ein KGV von 23,5 . Im Vormonat lag das KGV noch bei 22,9. Das bedeutet, dass sich der S&P 500 stellvertretend für den Aktienmarkt weiter verteuert hat. Zudem liegt das aktuelle KGV über dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre von rund 21 und auch über dem Durchschnitt seit der Jahrtausendwende von rund 20. Die Bewertungstiefs der letzten zehn Jahre im Corona-Crash 2020 mit einem KGV von 17,3 und im September letzten Jahres mit einem KGV von 17,4 hat der US-Leitindex damit bereits wieder deutlich hinter sich gelassen. Allerdings ist der S&P 500 noch nicht so hoch bewertet wie Anfang 2021, als dieser ein KGV von 35,2 erreichte. Auf das Erreichen ähnlich hoher Bewertungen wollen wir nicht spekulieren. Wir befinden uns also in einer Phase, in der nicht jeder Sektor günstig bewertet und nicht jede Aktie kaufenswert ist. Dennoch lassen sich auch in diesem Markt kaufenswerte Aktien finden!

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer