Gamechanger PayPal? PYUSD-Stablecoin für einen Dollar - Gut für die Aktie?

Der Online-Zahlungsdienstleister PayPal hat die Einführung einer eigenen Kryptowährung bekanntgegeben. Mit Payyal USD (PYUSD) sollen Kunden in den USA künftig ihre Geldgeschäfte auf der eigenen Plattform abwickeln können. PYUSD soll ein Stablecoin werden. Der Wert der digitalen Währung ist also 1:1 an den US-Dollar gekoppelt. PayPal-Nutzer könnten sich einen PYUSD zum Preis von einem Dollar kaufen, beziehungsweise zu diesem Kurs in die US-Währung zurücktauschen. So soll die Währung vor starken Schwankungen geschützt sein, mit denen andere Kryptowährungen regelmäßig für Aufsehen sorgen.

Die Einführung von PYUSD ist ein starkes Signal: Paypal ist der erste große Finanzdienstleister, der eine eigene Kryptowährung emittiert. Im Jahr 2019 hatten sich Finanzaufsichtsbehörden und politische Entscheidungsträger noch entschieden gegen die Pläne von Facebook (heute Meta) gewehrt, einen Stablecoin auf den Markt zu bringen. Insgesamt nehmen die regulatorischen Vorgaben in den USA für Kryptowährungen, auch für Stablecoins, stark zu. ''PayPal ist nicht ganz so polarisierend wie Facebook'', sagt Ian Katz, Geschäftsführer des Think Tanks Capital Alpha Partners. Dennoch sei das Unternehmen ''ein hochkarätiger Name'', der sicherlich die Aufmerksamkeit der US-Regierung, der US-Notenbank Federal Reserve (Fed), sowie der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC auf sich ziehen werde.