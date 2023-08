Führungswechsel beim Osnabrücker KI-Spezialisten LMIS AG / Unternehmensgründer Prof. Dr. Marco Barenkamp wechselt in den Aufsichtsrat (FOTO)

Osnabrück (ots) - In der Führungsmannschaft des Osnabrücker KI-Spezialisten LMIS

AG vollzieht sich am 8. August 2023 ein Wechsel: Der Gründer und bisherige CEO

des Unternehmens, Prof. Dr. Marco Barenkamp, wechselt zu diesem Zeitpunkt in den

Aufsichtsrat des Unternehmens, dem er ab sofort als stellvertretender

Vorsitzender angehören wird. Im Vorstand des 2000 von Barenkamp gegründeten

IT-Unternehmens verbleiben Sascha Dömer und Stephan Brauckmann, die künftig das

operative Geschäft der LMIS AG verantworten werden.



"Ich habe die LMIS AG in jungen Jahren gegründet und seitdem über mehr als zwei

Jahrzehnte Forschung, Entwicklung und unternehmerisches Wachstum mit einer

großartigen Mannschaft erleben dürfen", so Barenkamp, "jetzt ist es aber an der

Zeit, mich aus dem Operativen zurückzuziehen und in eine strategischere Position

zu wechseln. Ich weiß Unternehmen und Team bei meinen bisherigen

Vorstandskollegen in exzellenten Händen und bin gespannt auf die Impulse, die

beide setzen werden."