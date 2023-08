WorkGenius Group wächst weiter Übernahme des Berliner Unternehmens Expertlead / Die dritte Akquisition innerhalb von 14 Monaten (FOTO)

Hamburg/New York (ots) - WorkGenius , ein in Hamburg gegründetes

Technologieunternehmen für Freelancer mit Hauptsitz in New York City, gibt die

Übernahme von Expertlead bekannt. Expertlead ist ein in Berlin ansässiges

Technologieunternehmen, das dafür bekannt ist, Freelancer aus dem Tech-Bereich

mit Unternehmen zusammenzubringen und Peer-to-Peer-Live-Coding-Screenings

anzubieten.



Es ist die dritte Akquisition von WorkGenius in den letzten 14 Monaten, nach den

Übernahmen von JBC und Agency WorX in den USA, und bringt den Umsatz der Gruppe

auf 150 Millionen US-Dollar.