San Francisco / Frankfurt/Main (ots) -



- Erfolgreiche dritte Finanzierungsrunde für das globale Unternehmen

- Horizon3.ai - Entwickler der autonomen Pentesting-Lösung NodeZero - vergrößert

seine Forschungs- und Entwicklungsabteilung zum Ausbau der

Sicherheitsplattform



Horizon3.ai, ein führender Anbieter von autonomen IT-Sicherheitslösungen, gibt

heute seine dritte Finanzierungsrunde mit einem Volumen von 40 Millionen

US-Dollar (36 Millionen Euro) bekannt. Unter der Leitung von Craft Ventures

beteiligt sich auch die tech-fokussierte Venture Capital-Gesellschaft Signal

Fire.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet die NodeZero(TM)-Plattform von Horizon3.aiin diesem Jahr bereits die dreifache Zahl an Kunden und hat sich so zu einembranchenführenden Tool für autonomes Pentesting entwickelt. NodeZero hilftUnternehmen, ihre Sicherheitslage schnell und umfassend zu überprüfen und dieAngriffsfläche für Hacker zu reduzieren. Die Finanzierung wird zum weiterenAusbau der proaktiven Sicherheitsplattform sowie dem weiteren Wachstum desVertriebs- und Partnernetzes verwendet, um die wachsende Kundennachfrageweltweit zu befriedigen. Horizon3.ai wurde Ende 2019 gegründet und hat bis heutebereits 78,5 Mio. USD an Investorengeldern eingeworben.Die Bedeutung autonomer Pentests steigt derweil immens: AutonomePenetrationstests wurden kürzlich als neue Kategorie in die "Tech Watchlist" desUS-Verteidigungsministeriums aufgenommen. Aktuell nutzen bereits Kunden aus mehrals 50 Branchen und 25 Ländern NodeZero. Dazu zählt die fertigende Industrie,das Gesundheitswesen, Finanzdienstleister, das Bildung und dieKommunalverwaltung. Mit dem Investment wird die Integration von Pentesting, SOAR(Security Orchestration, Automation and Response) und Detection Engineering ineine Sicherheitsplattform vorangetrieben, um das proaktive Schutzniveau derKunden weiter zu erhöhen."Die Rolle eines CISO war noch nie so schwierig wie heute. Unternehmen müssenheute ihre On-Premise-Infrastruktur, mehrere Clouds, Hunderte von SaaS-Dienstenund IoT-Ressourcen schützen. Angreifer haben es zudem zunehmend auf kritischeInfrastrukturen wie Satelliten, vernetzte Fahrzeuge, Kampfflugzeuge undindustrielle Kontrollsysteme abgesehen. Hinzu kommt, dass Angreifer sich nichtwie in Filmen mit Hilfe von Zero Days 'einhacken' müssen. Im Gegenteil, oftkönnen sie sich mit leicht zu erratenden oder kompromittiertenMitarbeiterpasswörtern einloggen", sagt Snehal Antani, Gründer und CEO vonHorizon3.ai. "Kunden arbeiten mit uns, um die ausnutzbaren Angriffspfade in dereigenen Infrastruktur schnell identifizieren zu können, die risikoreichsten