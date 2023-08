AUSTIN BUTLER, NEUER GLOBALER BOTSCHAFTER VON YSL BEAUTY

Paris (ots/PRNewswire) - YSL Beauty ist stolz darauf, Austin Butler als globalen

Botschafter für MYSLF, den neuen Duft von YSL Beauty, anzukündigen, eine

zeitgemäße Vision von Maskulinität.



Um die Multimedia-Pressemitteilung aufzurufen, klicken Sie bitte auf:





https://www.multivu.com/players/English/9192151-austin-butler-ysl-beauty-new-global-ambassador/"Es war mir eine besondere Ehre, in die YSL Beauty Familie aufgenommen zuwerden", erläutert Austin Butler. "In den letzten Jahren habe ich mit Leutengesprochen, die M. Saint Laurent kannten. Er hat das Schubladendenken hintersich gelassen. Er war ein Rebell, und das liebe ich an ihm. Ich fühle michprivilegiert, Teil seines Erbes zu sein."Der aufstrebende amerikanische Star ist einer der am meisten gefeiertenSchauspieler seiner Generation und hat bereits mit einigen der renommiertestenRegisseure zusammengearbeitet - Quentin Tarantino, Baz Luhrmann, Jim Jarmuschund jetzt Jeff Nichols und Denis Villeneuve für den neuen Film Bikeriders bzw.für Dune: Teil Zwei . Seine herausragende Leistung in dem für den Academy Awardnominierten Film Elvis hat gezeigt, dass er in der Lage ist, einen komplexen,fesselnden Charakter darzustellen - sowohl als Mensch als auch als Legende.Seine dreijährige harte Arbeit wurde mit einer Oscar-Nominierung sowie einemGolden Globe und einem BAFTA-Preis für den besten Darsteller belohnt.Austin umarmt all die verschiedenen Facetten, die er ist. Sensibel undauthentisch. Selbstbewusst, aber zugänglich. Mühelos, aber komplex. Niemandkönnte den neuen MYSLF Duft authentischer verkörpern. Niemand könnte dasStatement der modernen Maskulinität von YSL Beauty überzeugender vertreten."Bei der Suche nach einer Figur, die die Vision der neuen Maskulinität von YSLBeauty verkörpert, hätten wir keine bessere Wahl treffen können als AustinButler. Sowohl als Künstler als auch als Mensch verkörpert er die Werte, dieunsere Marke durch MYSLF ausdrückt, eine moderne Darstellung dessen, was esbedeutet, ein Mann zu sein. Mit seinen vielen Facetten. Seine Individualitätbekennend, großzügig, unumwunden. Aus diesem Grund sind wir stolz darauf, AustinButler als neuesten Botschafter für den Duft von YSL Beauty begrüßen zu dürfen."Stephan Bezy, International General Manager, YSL BeautyFilmkampagne unter der Regie von Julia Ducournau, der Palme d'Or-Gewinnerin fürTitane . Sie ist eine der vielversprechendsten Regisseurinnen ihrer Generation,die für ihre starken und ungefilterten Bilder bekannt ist.Print-Kampagne fotografiert von Gray Sorrenti, einem New Yorker Fotograf.Die Print-Kampagne wird am 8. August und der Film am 22. August auf @yslbeauty(https://www.instagram.com/yslbeauty/) enthüllt.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2170517/YSL_Beauty_Ambassador.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/2170516/Yves_Saint_Laurent_Beaute_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/austin-butler-neuer-globaler-botschafter-von-ysl-beauty-301895568.htmlPressekontakt:Emmanuelle Mandin (emmanuelle.mandin@loreal.com / 0033 (0) 06 29 76 47 54)Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/119135/5576152OTS: Yves Saint Laurent Beauté