Christian Jerusalem fordert radikales Umdenken der Unternehmen bei 50plus Belegschaft (FOTO)

Meerbusch (ots) - Der Bewusstseinswandel für das Erfolgspotenzial der

Belegschaft 50plus vollzieht sich in den Unternehmen viel zu langsam. Das

Bewusstsein für die Stärken der älteren Mitarbeitenden wird oftmals verdrängt.

Eine aktuelle globale Studie von Bain & Company hat ergeben, dass bis 2030 in

Deutschland etwa 30% der Arbeitskräfte im Alter von 55 Jahren und älter sein

werden. Das ist fast jede dritte Arbeitskraft.



"Wir können nicht ändern, dass die Bevölkerung und die Belegschaften in den

Betrieben immer älter werden. Aber wir können und müssen in den Unternehmen, der

Politik und der Gesellschaft radikal umdenken", betont Christian Jerusalem,

Gründer und CEO der WiseForce Advisors GmbH. Statt den Vorruhestand schmackhaft

zu machen, sollten Unternehmen das große Erfahrungspotenzial der immer älter

werdenden Belegschaft nutzen und darin das Positive und die Kraft sehen.