Autoindustrie sieht nur begrenzten Effekt durch TSMC-Ansiedelung

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Autoindustrie begrüßt Initiativen zur Stärkung der Halbleiter-Industrie, sieht durch das geplante Werk des taiwanischen Herstellers TSMC in Dresden aber nur überschaubaren Nutzen für die eigene Branche. Die Technologien, die von TSMC in Kooperation mit Bosch, Infineon und NXP dort produziert werden sollten, würden auch in der Automobilindustrie verbaut, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin. "Dennoch wird der direkte Effekt des Werks in Dresden nur begrenzt sein."

Zum Großteil benötige die Autoindustrie aber andere Chips als die, auf die die geplante Fabrik angelegt sei, so der Sprecher. Gebraucht würden Chips mit einer so genannten Knotengröße von 90 Nanometer und größer. "Um in diesem Bereich eine entsprechende Unabhängigkeit zu erreichen, sind weitere Maßnahmen notwendig."