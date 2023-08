Das International Certificate in ERM ist eine umfassende Qualifikation, die Einzelpersonen mit den Fähigkeiten und Kenntnissen ausstattet, die sie benötigen, um Risiken innerhalb ihrer Organisationen effektiv zu identifizieren, zu bewerten und zu managen. Die Anerkennung durch OFQUAL, die unabhängige Aufsichtsbehörde für Qualifikationen, Prüfungen und Beurteilungen in England, gewährleistet, dass das Programm strenge Qualitätsstandards erfüllt und international anerkannt ist.

"Mit der Anerkennung durch OFQUAL bleibt das Institute for Risk Management an der Spitze von Ausbildung und beruflicher Entwicklung im Bereich Risikomanagement. Das IRM hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt zu befähigen, widerstandsfähige und nachhaltige Risikomanagement-Praktiken aufzubauen.

Das International Certificate in Enterprise Risk Management ist jetzt in Englands Regulated Qualifications Framework eingetragen und erfüllt die Stufe 5, was dem 2. Jahr eines 3-jährigen Bachelor-Studiums, einem Higher National Diploma, oder einem Grundstudium entspricht.

LONDON, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- Das Institute of Risk Management (IRM), ein weltweit führender Berufsverband für Risikomanagement, freut sich bekannt zu geben, dass es von OFQUAL die Akkreditierung für sein international anerkanntes International Certificate in Enterprise Risk Management (ERM) erhalten hat. Diese Anerkennung unterstreicht das Engagement des IRM für eine qualitativ hochwertige Risikomanagement-Ausbildung und stellt sicher, dass Studierende und Arbeitgeber auf diese karrierefördernde und praxisnahe Berufsqualifikation vertrauen können, die von der weltweiten Risikomanagement-Branche anerkannt ist.

Das Institute of Risk Management (IRM) wird eine vom Office of Qualifications and Examinations Regulation (OFQUAL) anerkannte Organisation zur Vergabe von Auszeichnungen

