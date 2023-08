NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den klaren Kursgewinnen zum Wochenauftakt haben die US-Börsen am Dienstag wieder deutlich nachgegeben. Die wichtigsten Indizes verloren jeweils mehr als ein Prozent. Auf die Stimmung drückten sowohl schwache Konjunkturdaten aus China als auch die überraschende Ankündigung einer Sondersteuer für "Übergewinne" von Banken in Italien.

Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 1,13 Prozent auf 35 073,71 Punkte. Der marktbreite S&P 500 fiel um 1,03 Prozent auf 4471,86 Zähler. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor 1,40 Prozent auf 15 192,64 Punkte.