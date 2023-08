Die Caledonia Mining Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 10,50EUR gehandelt.

St. Helier 8. August 2023 - Mit Bedauern teilt die Caledonia Mining Corporation Plc ("Caledonia") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/caledonia-minin ... - mit, dass sich am 7. August 2023 in der Blanket Mine in Simbabwe ein Unfall ereignet hat, in dessen Folge ein Mitarbeiter von GMG - einem Vertragsunternehmen der Blanket Mine - heute im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist. Der Unfall ereignete sich bei der Wartung der gleislosen Ausrüstung.

