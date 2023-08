SPARK(TM) CLEAR ALIGNERS KÜNDIGT WICHTIGE KLINISCHE UPDATES UND VON ÄRZTEN GETRIEBENE INNOVATIONEN IN VERÖFFENTLICHUNG 14 AN

Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - - Umfassende Technologie- und klinische

Verbesserungen unterstützen weiterhin die Behandlung von

Kieferorthopädie-Patienten -



Die Ormco Corporation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3935083-1&h=389337454

6&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3935083-1%26h%3D

3753014176%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ormco.com%252F%26a%3DOrmco%2BCorporation

&a=Die+Ormco+Corporation) kündigt die mit Spannung erwartete Veröffentlichung 14

der Spark Clear Aligners an. Veröffentlichung 14 setzt die Philosophie von Spark

fort, Kieferorthopäden Kontrolle und Flexibilität zu geben. Das Spark Aligner

System ist bereits eine offene Plattform, die Scans von allen gängigen

Intraoralscannern akzeptiert. Mit Veröffentlichung 14 erhalten Ärzte jetzt noch

mehr Flexibilität durch die Einführung von Spark Approver Web und die nahtlose

DEXIS(TM) IOS-Integration, zusammen mit interessanten klinischen Updates sowie

Updates für den Arbeitsablauf.





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Spark Approver Web ist einfacher zu verwenden und spart Kieferorthopäden Zeit,indem es Flexibilität bietet, um jederzeit auf Fälle zuzugreifen, ob im Bürooder zu Hause", so Eric Conley, Vorsitzender von Ormco. "Dies beinhaltet denwebbasierten Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Desktop-Funktionen vonSpark Approver. Zusätzlich optimiert die Integration von DEXIS IOS die offenePlattform von Spark, indem ein kontinuierlicher Arbeitsablauf von der Scannungbis zum Versand erstellt wird."Spark Veröffentlichung 14 (R14) Updates umfassen folgende Optionen:- Mit Spark Approver Web können Fälle jetzt von überall und unterwegs ausabgerufen und modifiziert werden.- Eine optimierte offene Plattform durch nahtlose Integration von Spark Approvermit DEXIS IOS führt zu einem optimierten Arbeitsablauf.- Arbeiten Sie nahtlos zwischen der Cloud-basierten und der Desktop-basiertenSpark Approver Web-Software.- Die sichere Dateispeicherung ermöglicht es, Daten und Informationen in derCloud zu speichern, bis sie benötigt werden oder modifiziert werden müssen.- Keine installation oder Updates erforderlich.- Unterstützt die gängigsten Internetbrowser: Google Chrome, Microsoft Edge,Firefox und Opera.- Spark Approver, die offene Dateiplattform, ist jetzt direkt in DEXIS IOSScanFlow integriert, was die Einreichung von Fällen einfacher und schnellermacht- Anders als die führende Marke für Aligner bietet DEXIS IOS Solutions eineoffene Plattform, so dass Ärzte Bestellungen für funktionelle Geräte überihren bevorzugten Anbieter einreichen können.