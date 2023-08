Apple, Amazon, Tupperware, Bayer, Nvidia – Aktien unter Druck und nun?

HIER können SIE unser Webinar auch testen. Dienstags – 18 Uhr…

Blicken wir auf die Gewinner in unserem DEPOT:

Selbst die Grünen verhindern keinen DAX-Rekord

Vertreter der Wirtschaft klagen über das Umfeld in Deutschland und die Daten deuten auf Rezessionskurs. Besonders die grüne Energiepolitik liefert eine satte Rechnung. Selbst das kann aber einen DAX-Rekord nicht verhindern. Warum?

Nach den ersten sieben Monaten des Jahres liegen nahezu alle größeren weltweiten Indizes im Gewinn. Allerdings fällt die Spanne der Zuwächse sehr unterschiedlich aus. So kletterte österreichs Aktienbarometer, der ATX, ähnlich wie die Börse in Zürich (SMI) bisher nur um rund drei bis fünf Prozent. Für den international vergleichbaren DAX-Kursindex ging es um 14 Prozent aufwärts, Europas Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 18 Prozent vor.

In den USA gewinnen die Substanzwerte an Wert, der Dow Jones-Index verringerte mit sieben Prozent Zuwachs den Performancerückstand zum S&P 500, der 19 Prozent höher steht. Die im Nasdaq 100 dominanten Tech-Schwergewichte waren bisher die tragenden Säulen der Rally und ließen den Index um satte 44 Prozent steigen. „Der Hype um Künstliche Intelligenz beflügelte vor allem die US-Firmen“, erklärt Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. In Deutschland sind hingegen nur wenige Unternehmen stärker in diesem Bereich tätig, der TecDAX enttäuschte daher auch mit elf Prozent Gewinn 2023.