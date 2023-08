PEKING - Der chinesische Außenhandel zeigt weiter keine Anzeichen einer Erholung: Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent, wie die Zollbehörde am Dienstag in Peking mitteilte. Auch die Importe brachen im Juli mit einem Rückgang um 12,4 Prozent noch stärker ein als erwartet.

WASHINGTON - Das Defizit im Außenhandel der USA hat sich im Juni verringert. Zum Vormonat sank der Fehlbetrag von 68,3 Milliarden Dollar im Vormonat auf 65,5 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang auf 65,0 Milliarden Dollar gerechnet.

EZB-Umfrage: Inflationserwartungen der Verbraucher gehen erneut zurück

FRANKFURT - Die Inflationserwartungen der Verbraucher in der Eurozone sind laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut gesunken. Die Erwartungen für die Teuerung auf Sicht von zwölf Monaten fielen im Juni von 3,9 Prozent im Vormonat auf 3,4 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Bereits im April und Mai waren die Inflationserwartungen gesunken. Die Erwartung für die Teuerung in drei Jahren sank im Juni von 2,5 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent.

Italien führt Übergewinnsteuer für Banken ein



ROM - Die italienische Regierung hat die Einführung einer Steuer auf Übergewinne von Banken gebilligt. Mit dieser neu eingeführten 40-prozentigen Steuer hofft die Regierung, "einige Milliarden" Euro einzunehmen, um wiederum die Bürger zu entlasten, sagte Italiens stellvertretender Ministerpräsident und Lega-Chef Matteo Salvini am Montagabend nach einer Kabinettssitzung. Die Maßnahme gilt für das Jahr 2023.

Autoindustrie sieht nur begrenzten Effekt durch TSMC-Ansiedelung

BERLIN - Die deutsche Autoindustrie begrüßt Initiativen zur Stärkung der Halbleiter-Industrie, sieht durch das geplante Werk des taiwanischen Herstellers TSMC in Dresden aber nur überschaubaren Nutzen für die eigene Branche. Die Technologien, die von TSMC in Kooperation mit Bosch, Infineon und NXP dort produziert werden sollten, würden auch in der Automobilindustrie verbaut, sagte ein Sprecher des Verbands der Automobilindustrie (VDA) am Dienstag in Berlin. "Dennoch wird der direkte Effekt des Werks in Dresden nur begrenzt sein."

ROUNDUP: Deutsche Inflation schwächt sich im Juli etwas ab

WIESBADEN - Die Inflation in Deutschland hat sich im Juli etwas abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Behörde bestätigte damit eine erste Schätzung. Im Juni hatte die Jahresteuerungsrate bei 6,4 Prozent gelegen.

Trotz Konjunkturflaute: Habeck rechnet mit üppigen Investitionen

BERLIN - Trotz der deutschen Konjunkturflaute bleibt Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zuversichtlich. "Zurzeit planen etwa zwei Dutzend Unternehmen Großinvestitionen in Deutschland mit einem gesamten Investitionsvolumen von rund 80 Milliarden Euro", sagte Habeck den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstag). In dieser Summe sind nach Angaben des Wirtschaftsministeriums einige geplante Investitionen enthalten, die noch nicht öffentlich bekannt seien. "Sie wollen hier investieren und werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze schaffen", sagte Habeck.

Industrie fordert breite Entlastung bei Energiepreisen

BERLIN - Industriepräsident Siegfried Russwurm hat sich für eine breite Entlastung bei den Energiepreisen ausgesprochen. Russwurm sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Stromsteuer muss runter, idealerweise auf das europäisch zulässige Minimum. Das kann die Bundesregierung allein entscheiden." Einen weiteren Preistreiber stellten die Netzentgelte dar, die mit sofort Effekt angepasst werden könnten. "Das wäre eine Entlastung für private Nutzer genauso wie für Handwerker und große Verbraucher in der Industrie."

