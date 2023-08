LILYSILK begrüßt "Harmony in Green" mit einer neuen Markenidentität, die sich zum 13. Jubiläum auf Nachhaltigkeit konzentriert

New York (ots/PRNewswire) - NEW YORK, 8. August 2023 /PRNewswire/-- Die weltweit

führende Seidenmarke LILYSILK war schon immer stolz auf ihre Mission, Menschen

zum spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren. Im August dieses Jahres

feiert LILYSILK sein 13-jähriges Bestehen, und die Marke ist stolz darauf, ein

neues Kapitel in ihrer Geschichte ankündigen zu können: "Harmony in Green:

Celebrating a Sustainable Journey".



Weiß wird seit langem mit LILYSILK in Verbindung gebracht, wobei die

charakteristische Farbe Lily White die eleganten, selbstbewussten und

intellektuellen Eigenschaften der Marke verkörpert. Und jetzt führt die Marke

das bezaubernde Lily Green ein, um ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu

vervollständigen.