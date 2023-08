60 Prozent Rendite in 3 Tagen? Jan Bräutigam verrät, ob das mit Kryptowährungen realistisch ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Kleve (ots) - Viele Menschen denken bei Kryptowährung nur an den Bitcoin, dochder Markt besteht aus weit mehr als nur der bekannten Digitalwährung, weiß JanBräutigam. Der Experte ist der Geschäftsführer der Jan Bräutigam Consulting GmbHund unterstützt gemeinsam mit seinem Team Anleger dabei, von neu aufgelegtenKryptowährungen im Rahmen von Private-Sale-Projekten zu profitieren. WelcheRenditen mit Kryptowährungen möglich sind und worauf beim Handel zu achten ist,hat er in diesem Beitrag verraten.Die Welt der privaten und beruflichen Investoren ist in einer Sache konsequentuneins: Während die einen in Kryptowährungen rein spekulative Anlagen oderechten Wert sehen, sind andere fasziniert von der Möglichkeit, über Nacht zueinem großen Vermögen zu gelangen. Vielen dient die Erfolgsgeschichte desBitcoin als Vorbild, der in wenigen Jahren von 0,08 US-Cent auf zeitweise knapp60.000 US-Dollar hochschnellte - und viele Früheinsteiger zu reichen Menschenmachte. Diese Entwicklung wird wohl keine der neueren Kryptowährungen wieEthereum oder Dogecoin wiederholen können - doch sind vielleicht nochzweistellige Renditen möglich? "Mit etwas Marktkenntnis sind 60 Prozent Renditein wenigen Tagen durchaus möglich", verrät Jan Bräutigam, Geschäftsführer derJan Bräutigam Consulting GmbH. "Das liegt vor allem an der vergleichsweise hohenVolatilität des Kryptomarktes. Wer das Momentum für sich zu nutzen weiß, kanndaher auch als privater Investor in kurzer Zeit zweistellige Renditen mitKryptowährungen erzielen."Jan Bräutigam weiß, wovon er spricht. Der Kryptoexperte hat es sich mit seinemTeam der Jan Bräutigam Consulting GmbH zur Aufgabe gemacht, auch Einsteigern undPrivatanlegern einen Zugang zu der Welt der Kryptowährungen zu ermöglichen."Viele Anleger kommen aus den klassischen Wertpapier-Märkten und sind es nichtgewohnt, dass Werte täglich um 10 bis 20 Prozent schwanken. Wer sich genauer mitdem Kryptomarkt beschäftigt, kann diese Kursbewegungen jedoch richtigeinschätzen und zu seinem Vorteil nutzen", fügt Jan Bräutigam hinzu. DerKryptoexperte gelangte schon früh mit Kryptowährungen zu finanziellerUnabhängigkeit - und hilft heute Privatanlegern dabei, sich diesen Traumebenfalls zu verwirklichen, ohne auf Betrüger oder zweifelhafte Launcheshereinzufallen.Zwischen schnellen Gewinnen und hohen Verlusten: Die Dualität des KryptomarktesMinus 15 Prozent an einem Tag: Was für viele Aktieninhaber eine Katastrophewäre, ist für Anleger am Kryptomarkt Alltag. Der Handel mit digitalen Währungen wie dem Bitcoin ist vergleichsweise jung - und beinahe jede Woche werden