BE OPEN gratuliert den Gewinnern des Public Vote-Preises und des Founder's Choice-Preises im Wettbewerb „Better Energy by Design", der sich auf SDG#7 konzentriert

Der Wettbewerb vergibt zwei Preise, die nicht von der internationalen Jury bestimmt werden: den Public Vote-Preis, der in einer einmonatigen Online-Abstimmung vergeben wird, und den Founder's Choice -Preis, der von der Gründerin von BE OPEN Elena Baturina, einer internationalen Philanthropin und Unternehmerin, verliehen wird.

LONDON, 8. August 2023 /PRNewswire/ -- Better Energy by Design ist der jüngste der Designwettbewerbe, die von der philanthropischen Initiative BE OPEN entwickelt wurden und den Zielen von SDG#7: Erschwingliche und saubere Energie , gewidmet sind. Diese Wettbewerbe sind offen für Studenten, Absolventen und junge Berufstätige in den Bereichen Kunst, Design, Architektur und Medien. Das Programm soll junge Kreative dazu anregen, innovative Lösungen für eine wohlhabendere und nachhaltigere Zukunft zu entwickeln.

Der mit 2.000Euro dotierte Public Vote-Preis geht an das Team des Politecnico di Milano, Italien, und zwar an Iwana Sampaio Raydan, Zhiben Zheng, Yanqianfang Sun, Mirjam Höchst, Lorenzo Longieri und Ece Nur Temel für Brease, ein modulares System, das sich an die Fassaden von Gebäuden anpassen lässt. Es schafft einen vertikalen Garten, der als Isolier- und Beschattungspaneel fungiert und Haushalte dabei hilft, Energie zu sparen.

Der mit 3.000 Euro dotierte Founder's Choice-Preis geht an Kevin Sulca, einen Architekten und Absolventen der Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas in Peru. Sein Projekt Intergenerational Urban Furniture schlägt ein „vielseitiges modulares Möbel vor, das Lese- und Spielräume mit hydroponischem Gartenbau kombiniert, um in Gemeinschaften mit einem Mangel an Grünflächen wirtschaftliche und ernährungsphysiologische Grundlagen zu schaffen", so dass verschiedene Generationen innerhalb einer Gemeinschaft interagieren und voneinander lernen können.

BE OPEN ist der festen Überzeugung, dass Kreativität ein wesentlicher Bestandteil des Übergangs zu einer nachhaltigen Existenz ist. Design spielt ein entscheidende Rolle als Instrument oder Vehikel für die Umsetzung der SDGs. Daher wurden Studierende und Absolventen kreativer Disziplinen gebeten, über die Frage nachzudenken: „Was kann getan werden, um den Durchbruch sauberer Energietechnologien in unserem Leben zu fördern?" Ob diese nun erschwinglicher, effizienter oder attraktiver für Energienutzer werden sollen – das war die Aufforderung.

Für das Projekt wurden über 200 Beiträge von Studenten und Hochschulabsolventen aus der ganzen Welt eingereicht. Die Gewinner des ersten, zweiten und dritten Preises wurden von der internationalen BE OPEN-Jury aus allen Einreichungen in den Kategorien „Powered by Renewables", „Save more Energy" und „Reducing Energy Gap" ausgewählt.

