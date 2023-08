SASSNITZ (dpa-AFX) - Im Kampf gegen das geplante Rügener Terminal für Flüssigerdgas (LNG) hat die Gemeinde Binz mit einem weiteren Gutachten nachgelegt. Die Wismarer Professorin für Wasserbau und Hydromechanik, Bärbel Koppe, bemängelt in der am Dienstag veröffentlichten Arbeit die Ausbaupläne für den Hafen Mukran. Die vorgelegten Antragsunterlagen wiesen "signifikante und auch durch Planüberarbeitung nicht heilbare Mängel auf", so ihr Urteil. Bereits im Juli war ein im Auftrag der Gemeinde von Koppe erstelltes Gutachten veröffentlicht worden, das die Pläne für die Offshore-Anschlussleitung bemängelte.

Das jüngste Gutachten moniert, dass sich die eingereichten Antragsunterlagen teils auf ältere und nicht die aktuell geplanten Baumaßnahmen bezögen. Auch die Standsicherheit des Uferbauwerks an einem Liegeplatz sieht Koppe nicht gewährleistet für den Fall, dass der Hafen wie geplant ausgebaggert wird.