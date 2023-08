JPMORGAN stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BBVA von 8,80 auf 8,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Sofie Peterzens erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für den Nettogewinn der spanischen Bank in den beiden kommenden Jahren, nachdem diese Quartalszahlen vorgelegt hatte. Sie trug damit höheren Wachstumserwartungen für den Zinsüberschuss und dem neuen Aktienrückkaufprogramm Rechnung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 16:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 16:39 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,34 % und einem Kurs von 6,83EUR gehandelt.