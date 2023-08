RBC stuft Adidas auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas nach einer Informationsveranstaltung mit dem Management auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Die Manager des Sportartikelherstellers hätten insgesamt einen ausgewogenen Ton angeschlagen, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie formulierten dem Experten zufolge die Erwartungen an den Weg zur Erholung zu Recht maßvoll und realistisch./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 11:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 11:46 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die adidas Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 175,7EUR gehandelt.