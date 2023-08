Die Aktienmärkte der Wall Street heute mit ziemlich viel rot (nur ganz wenige Aktien im Plus), und das hat drei Gründe: erstens die ganz schwachen China-Zahlen zu den Exporten und Importen; zweitens die Abstufung von zehn US-Banken durch die Ratingagentur Moody´s. Und drittens zeigten die Zahlen und die enttäuschende Prognosen von Palantir, dass die KI-Euphorie sich bislang nicht wirklich in Geld umsetzen läßt - und das war einer der zentralen Motive für die Rally der Aktienmärkte gewesen (nach dem Mott o: Hauptsache KI und so..). Diese drei Belastungs-Faktroren treffen auf eine nach wie vor euphorisierte Stimmung und vor allem extreme Long-Positionierung von Investoren. Aber die Indizien für eine immer schwächere Weltwirtschaft verdichten sich immer mehr - und wenn die Märkte eines nicht eingpreist haben, dann ist es eine Rezession in den USA..

