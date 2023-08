Weltweit verwaltetes Vermögen (AUM) für börsengehandelte Produkte (ETPs) mit digitalen Vermögenswerten wuchs im Jahresverlauf um 70 %

London (ots/PRNewswire) - Fineqia International Inc. (das "Unternehmen" oder

"Fineqia") (CSE: FNQ) (OTC: FNQQF) (Frankfurt: FNQA), ein führendes Unternehmen

für digitale Vermögenswerte und Fintech-Investitionen, gibt bekannt, dass seine

Analyse globaler börsengehandelter Produkte (Exchange Traded Products, ETPs) mit

digitalen Vermögenswerten als Sicherheiten im bisherigen Jahresverlauf einen

Anstieg des verwalteten Gesamtvermögens (Assets Under Management, AUM) um 70 %

ergeben hat, was auf ein erneutes Interesse der Anleger zurückzuführen ist.



Das verwaltete Vermögen (AUM) belief sich Ende Juli auf 34 Milliarden USD,

verglichen mit 20 Milliarden USD am 1. Januar dieses Jahres. Dieser Anstieg der

verwalteten Vermögen (AUM) um 70 % im Jahresvergleich entsprach einem Aufschlag

von 47,2 % auf den um 47,7 % gestiegenen Basiswert der digitalen Vermögenswerte.

Auf monatlicher Basis verringerte sich das gesamte verwaltete Vermögen (AUM) im

Bereich Kryptowährungen im Juli um 3,9 % auf 34 Milliarden USD im Vergleich zu

35,1 USD. Im gleichen Zeitraum sank der Gesamtwert der Krypto-Vermögenswerte um

1,5 % von 1,20 Billionen USD auf etwa 1,17 Billionen USD.