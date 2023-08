NEW YORK (dpa-AFX) - Die trübe Stimmung an den Finanzmärkten hat den Euro am Dienstag im US-Handel weiter belastet. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0956 Dollar. Im asiatischen Handel hatte der Euro noch zeitweise über 1,10 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0944 (Montag: 1,0984) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9137 (0,9104) Euro.

Die pessimistische Stimmung an den Finanzmärkten hat auch den Euro unter Druck gesetzt. So sorgte die schwache Entwicklung des chinesischen Außenhandels für Verunsicherung. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten sanken die Exporte im Juli im Jahresvergleich um 14,5 Prozent und damit stärker als erwartet.