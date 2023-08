ZERO LATENCY FEIERT DREI MILLIONEN SPIELER AUF DER GANZEN WELT UND STARTET DEN ERSTEN WELTWEITEN VR-WETTBEWERB

MELBOURNE, Australien, 9. August 2023 /PRNewswire/ – Zero Latency, der weltweit führende Anbieter von immersiver Unterhaltung und Schöpfer des größten Free-Roam-VR-Netzwerks der Welt, feiert drei Millionen globale Spiele und startet seinen ersten weltweiten VR-Wettbewerb, Champions of the Undead. Der Wettbewerb wird in Partnerschaft mit VIVE veranstaltet, das das Versprechen von VR mit bahnbrechender Technologie und erstklassigen Inhalten erfüllt.

Champions of the Undead ist ein weltweiter Wettbewerb, der vom 10. August bis zum 6. September läuft. Das Grand Final findet in Las Vegas statt, und der Gewinner erhält 15.000 USD in barer Münze.

Champions of the Undead wird eine epische Schlacht in der Zero Latency-Community sein, in der die Spieler Zombies abschießen und in einem der beliebtesten Spiele, Undead Arena, punkten müssen. Spieler können einfach zu einem der über 70 Zero Latency-Schauplätze weltweit gehen, eine Runde Undead Arena spielen und um den Sieg kämpfen. Der beste Spieler aus jeder Region wird zum Grand Final nach Las Vegas geflogen, bei dem der Zombiejäger mit der höchsten Punktzahl gekrönt wird und ein Preisgeld von 15.000 USD erhält.

Zero Latency eröffnete seinen Veranstaltungsort im Jahr 2015 in Melbourne, Australien. Seitdem hat der Meilenstein von drei Millionen Spielen es den Spielern ermöglicht, die Weite neuer Welten und Ziele in den größten verfügbaren VR-Räumen zu erkunden. In dieser Zeit hat Zero Latency immer wieder Innovationen hervorgebracht und den Spielern neue Angebote geboten, um dem Druck der realen Welt zu entfliehen, während die Spieler selbst über 200 Millionen Zombies getötet haben, wobei Champions of the Undead diese Zahl noch weiter erhöhen soll.

„Dies ist das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir unsere weltweite Community auf diese aufregende Weise zusammenbringen und den Spielern, die uns unterstützt haben, etwas zurückgeben", sagt Tim Ruse, CEO von Zero Latency. „Wir sind begeistert, dass wir seit dem Beginn unserer Reise vor zehn Jahren weltweit drei Millionen Spiele gesehen haben, denn die Menschen sind ständig auf der Suche nach Erlebnissen, die es ihnen ermöglichen, sich mit anderen zu verbinden. Wir können uns keine bessere Art und Weise vorstellen, dies zu feiern, als mit diesem Wettbewerb, den wir in diesem Umfang noch nie durchgeführt haben. Wir werden weiterhin innovativ sein und wachsen und freuen uns auf die nächsten 3 Millionen Spiele unserer engagierten, leidenschaftlichen Spieler weltweit."