Shutterstock ermöglicht gemeinsam mit anderen den Zugriff auf NeRF Generative AI Technology für 3D-Kreative auf der ganzen Welt

LOS ANGELES, 9. August 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die hochwertige Inhalte und Full-Service-Lösungen für kreative Workflows für innovative Marken, digitale Medien und Marketingunternehmen anbietet, gab heute seine Absicht bekannt, drei verschiedene Kooperationsvereinbarungen mit Luma Labs AI, RECON Labs und Volinga AI – führenden Startup-Innovatoren im Bereich der neuen Neural Radiance Fields (NeRF)-Technologie – zu unterzeichnen. Die Unternehmen gaben ihre jeweiligen Pläne auf der diesjährigen SIGGRAPH 2023, der 50. jährlichen internationalen Konferenz und Messe für Computergrafik und interaktive Techniken, bekannt.

„Wir freuen uns sehr darauf, unsere Forschungs- und Entwicklungsbemühungen in diese nächste Phase der 3D-KI-Technologie auszuweiten und zwar in Zusammenarbeit mit einigen der innovativsten und zukunftsweisendsten Köpfe in der kreativen Produktion", kommentierte Dade Orgeron, Vice President of Innovation bei Shutterstock/Turbosquid. „Bei der Förderung des Bewusstseins und der Akzeptanz der NeRF-Technologie ist es für uns von entscheidender Bedeutung, mit Innovatoren zusammenzuarbeiten, die unser Engagement für die Entwicklung kreativer Technologien teilen, die den kreativen Prozess fördern und gleichzeitig unsere Künstlergemeinschaft schützen und entschädigen."

Mithilfe von 3Dpresso von Luma und RECON Labs möchte Shutterstock das sich schnell entwickelnde Feld der NeRF-Technologie unter Verwendung der umfangreichen 2D/3D-Asset-Datenbank von Shutterstock erkunden und die vorhandenen 3D-Assets beider Unternehmen zu Shutterstocks Plattform Turbosquid für die kommerzielle Lizenzierung hinzufügen.

„3D ist ein leistungsstarkes kreatives Medium, das ein führendes Format für die Geschichten der Zukunft sein wird, weshalb wir 2021 Luma gegründet haben. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 3D zu demokratisieren und fotorealistisches 3D in Hollywood-Qualität für jedermann zugänglich zu machen. Hochwertige und naturgetreue 3D-Szenen in Echtzeit sind jetzt für jeden, der Luma verwendet, Realität, ob im Web oder in der Unreal Engine mit den neuen .luma-Szenen", sagte Amit Jain, Mitbegründer und CEO von Luma. „Als weltweit führendes Unternehmen für NeRF-Forschung und -Produkte freuen wir uns über die Partnerschaft mit Shutterstock und die Bereitstellung der erstklassigen generativen 3D-Plattform von Luma für die Kreativen von Shutterstock. Dies wird diese unglaubliche 3D-Technologie für jeden Künstler, jedes Studio und jedes Mobiltelefon noch früher nutzbar machen!"