MAINZ (dpa-AFX) - 'Allgemeine Zeitung' zur K-Frage der Union

Markus Söder macht Politik, wie es ihm gefällt, da stören andere nur. Für ihn geht es bei der Landtagswahl in Bayern im Herbst 2023 um sehr viel. 40 Prozent plus heißt die Losung. Und dann schaun mer mal, sagt sich der Franke. Die CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther (Schleswig-Holstein), Hendrik Wüst (Nordrhein-Westfalen) und Boris Rhein in Hessen können die bayerische Besserwisserei schon lange nicht mehr ertragen. Und Rhein hat ja auch einen Wahlkampf zu bestehen, da braucht es keine Zeitpläne aus München. (...) Aus heutiger Sicht wird der Spitzenkandidat weder Friedrich Merz noch Markus Söder heißen können. Vielleicht findet sich ja noch eine Kandidatin./kkü/DP/zb