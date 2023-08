Deutschland ist wieder das ökonomische Sorgenkind Europas geworden. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Griechenland - in allen anderen Ländern läuft die Konjunktur besser. Zentrales Problemfeld hierzulande ist die Energie. Die hohen Kosten treiben Unternehmen aus dem Land./kkü/DP/zb

BAYREUTH (dpa-AFX) - 'Nordbayerischer Kurier' zur wirtschaftlichen Lage in Deutschland

