Hannover Rück sieht sich nach Gewinnsprung auf Kurs

HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück hat seinen Gewinn im zweiten Quartal auch dank höherer Preise deutlich gesteigert. Mit 476 Millionen Euro lag der Überschuss rund 23 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Hannover mitteilte. Damit übertraf er auch die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Vor allem die Personen-Rückversicherung warf deutlich mehr ab als im Vorjahreszeitraum. Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz sieht die Hannover Rück daher auf Kurs zu einem Rekordgewinn von mindestens 1,7 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Im zweiten Quartal steigerte das Unternehmen seinen Rückversicherungsumsatz um fast 10 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro. In diesem Jahr berechnen große Versicherungsunternehmen ihre Zahlen erstmals nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften IFRS 17 und IFRS 9. Bei der Vertragserneuerung zum 1. Juli setzte die Hannover Rück bei ihren Kunden - also Erstversicherern wie Allianz und Axa - erneut höhere Preise durch. Bereinigt um Inflation und veränderte Risiken stiegen die Preise um 4,8 Prozent. Das erneuerte Geschäftsvolumen wuchs um 12,6 Prozent./stw/mis