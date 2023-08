Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy besucht das Whistler Gold-Copper Projekt und U.S. GoldMining informiert über die geplante Zugangsstraße

Anchorage, Alaska - 8. August 2023 - U.S. GoldMining Inc. (NASDAQ: USGO) ("U.S. GoldMining" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/us-goldmining-i ... - freut sich, Einzelheiten über den jüngsten Besuch des Gouverneurs des Bundesstaates Alaska, Mike Dunleavy, auf dem Gold-Kupfer-Projekt Whistler ("Whistler") des Unternehmens in Alaska, USA, bekannt zu geben. Das Unternehmen freut sich auch, Updates zu den jüngsten bedeutenden Fortschritten in der "Roads to Resources"-Initiative des Bundesstaates Alaska bekannt zu geben, zu der auch die vorgeschlagene West Susitna Access Road ("WSAR") zum Whistler-Projekt gehört.

Höhepunkte:

- Der Gouverneur des Bundesstaates Alaska, Mike Dunleavy, und der Commissioner des Alaska Department of Transportation and Public Facilities (DOT&PF"), Ryan Anderson, besuchten das Whistler-Projekt des Unternehmens am 3. August 2023 in Begleitung des CEO von U.S. GoldMining, Tim Smith.

- Der Besuch von Gouverneur Dunleavy in Whistler war Teil einer Überblicksreise über die WSAR, einen geplanten, etwa 100 Meilen langen Straßenkorridor, der Whistler mit der bestehenden Autobahn-, Eisenbahn-, Strom- und Hafeninfrastruktur sowie mit einer großen Zahl qualifizierter Arbeitskräfte in den drei Städten Anchorage, Palmer und Wasilla verbinden soll.

- Am 27. Juli 2023 kündigte das Verkehrsministerium Pläne an, die ersten 15 Meilen der WSAR, einschließlich einer großen Brücke über den Susitna River, in den Entwurf des "2024-2027 Statewide Transportation Improvement Program" aufzunehmen und Mittel für einen Baubeginn im Jahr 2025 bereitzustellen, vorbehaltlich der Genehmigung.

- Im Anschluss an die Ankündigung des DOT&PF meldete die Alaska Industrial Development and Export Authority (AIDEA") am 28. Juli 2023, dass sie die Arbeiten an einem separaten und zusätzlichen Teil des WSAR fortsetzen wird, der über den geplanten Straßenbau des DOT&PF hinausgeht, um einen industriellen Zugangskorridor zu mehreren Explorations- und Erschließungsprojekten im West Susitna Mining District, einschließlich des Whistler-Projekts des Unternehmens, zu schaffen.