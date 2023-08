JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Analyst Chris Counihan rechnete in einer ersten Reaktion am Mittwoch mit einer verhaltenen Kursreaktion der Aktien. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) des Chemikalienhändlers liege im Rahmen der Erwartungen, schrieb er. Der Geschäftsbereich Specialties, der sich auf Inhaltsstoffe und Dienstleistungen für Industriezweige wie Pharma und Ernährung konzentriert, habe zwar seine Schätzung getroffen, die Konsenserwartung aber verfehlt, und die Margen dort seien deutlich gesunken. Der operative Cashflow sei derweil auf Jahressicht stark gestiegen./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2023 / 01:29 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.08.2023 / 01:29 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 68,30EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 73

Kursziel alt: 73

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m