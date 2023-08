Auf den ersten Blick scheint der Rückgang der Unternehmensgewinne im Vergleich zum Vorjahr nichts Gutes zu verheissen. Die bisher für das zweite Quartal gemeldeten Zahlen liegen jedoch deutlich über den Konsenserwartungen. Erfreulich ist, dass die Analysten ihre Prognosen für die künftigen Gewinne nach oben korrigieren – zum ersten Mal gibt es binnen eines Jahres mehr Aufwärts- als Abwärtskorrekturen.

Auch an anderer Stelle sehen wir Anzeichen für Resilienz. Es besteht weiterhin die Gefahr einer Rezession, doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich vermeiden lässt, hat sich gegenüber dem Vormonat verbessert. Die chinesische Wirtschaft hat sich abgekühlt, aber die Regierung hat Bereitschaft gezeigt, etwas gegen die schwache Erholung zu unternehmen.

All diese Faktoren stimmen uns etwas optimistischer, was die Aussichten für globale Aktien anbelangt. Daher sind wir von einer Untergewichtung zu einer neutralen Gewichtung übergegangen. Wir ziehen erst dann eine Übergewichtung in Betracht, wenn wir Belege dafür sehen, dass die globale Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Eine Stabilisierung reicht uns nicht. Und bisher sehen wir keine Beweise für das Gegenteil ...





Lesen Sie mehr im vollständigen "Barometer August 2023" von Pictet Asset Management.