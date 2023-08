Spotifys Zahlen zum zweiten Quartal wurden von den Marktteilnehmern mit starken Verkäufen quittiert. Am Tag der Veröffentlichung (25. Juli) gab der Kurs knapp 14 Prozent nach. Die Gegenbewegung dauerte nur 5 Tage, bevor sich der Kurs wieder nach unten entwickelt hat. Dabei fährt das Management von Spotify einen starken Wachstumskurs. Schon für das Geschäftsjahr 2024 ist eine schwarze Null geplant. Im Geschäftsjahr 2025 sollte ein Gewinn pro Aktie von 2,45 US-Dollar erwirtschaftet werden. Der Kursverlauf könnte sich auf Basis dieser Information abermals stabilisieren. Spätestens beim Support am Level von 125,16 US-Dollar sollten sich wieder vermehrt Käufer im Markt finden und eine Bodenbildung etablieren. Aktuell notiert der Wert am Niveau vom Börsengang am 4. April 2018 bei 138,17 US-Dollar. Seit Börsengang wurden schon Kurse in Höhe von 387,44 US-Dollar gesehen, aber auch ein All Time Low bei 69,29 US-Dollar am 4. November 2022 wurde markiert. Insgesamt waren die Umsätze und die Nutzerzahlen jedoch seit dem Börsengang noch nie so hoch, was Spotify in Zukunft zugutekommen dürfte.

