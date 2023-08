Mobis erhielt Großauftrag für Elektroauto-Baugruppen von einem der weltweit größten Automobilhersteller

Mobis verkündete am 9, dass man sich einen Auftrag für die Fertigung von Batteriesystemen, einer essenziellen Baugruppe von Elektrofahrzeugen, von der Volkswagen AG gesichert hat. Die von Mobis gelieferten Batteriesysteme werden in Volkswagens Elektrofahrzeugplattform der nächsten Generation zum Einsatz kommen.

Ein Batteriesystem ist ein Komplettprodukt, das aus Batteriepaket und Batteriemanagementsystem (BMS) sowie weiteren Bauteilen besteht und den sicheren und effizienten Betrieb der Batterie in Elektroautos sicherstellt. Batteriesysteme mit hoher Kapazität und Effizienz sind essenzielle Komponenten, die großen Einfluss auf die Qualität und Leistung von Elektrofahrzeugen haben. Mobis ist bekannt für sein Portfolio an Batteriesystemen, die in allen Arten von umweltfreundlichen Fahrzeugen wie Hybridautos und reinen Elektroautos zum Einsatz kommen können.

Mobis plant nach der Zustimmung des Vorstands innerhalb dieses Jahres die Errichtung einer neuen Produktionsstätte in der Nähe eines Automobilwerks in Spanien, um die besagten Batteriesysteme zu liefern. Derzeit betreibt Mobis Produktionsstätten für Batteriesysteme in Korea und Tschechien und neue Zentren für Elektrofahrzeuge werden auch in den Vereinigten Staaten und Indonesien errichtet. Mit diesem neuen Auftrag hat Mobis eine stabile Grundlage für seine weitere Expansion auf dem globalen Elektroautomarkt in den großen Weltregionen. Die Erweiterung der globalen Produktionsstätten in Verbindung mit proaktiven Investitionen und aggressiven Marketingaktivitäten mit besonderem Fokus auf Key-Account-Management-Teams, die den Kunden dedizierte Unterstützung liefern können, waren die Treiber, um diesen großen Auftrag für Elektroautokomponenten zu gewinnen.

Angesichts dieses internationalen Großauftrags erwartet Mobis weitere Aufträge für Elektroautokomponenten auf dem Weltmarkt. Globale Automobilhersteller haben in jüngster Zeit massiv in den Umstieg auf Elektroautos investiert, um sich vor der Konkurrenz eine Führungsposition im Markt für die Mobilität der Zukunft zu sichern. Mobis hat seine Expertise und seinen Wettbewerbsvorteil in der Massenproduktion von essenziellen Bauteilen für Elektrofahrzeuge aufgebaut, seit es 2013, vor über 10 Jahren, das Chungju-Werk in Korea für die Produktion entsprechender Komponenten eröffnete.

Über Mobis

Mobis mit Sitz in Seoul, Korea, ist der weltweit sechstgrößte Automobilzulieferer. Mobis hat herausragende Erfahrung im Bereich Sensoren, Sensordatenfusion in elektronischen Steuergeräten und Softwareentwicklung für Sicherheitssteuerung. Das Unternehmen produziert auch verschiedene Komponenten für Elektrifizierung, Bremsen, Fahrwerk und Aufhängung, Lenkung, Airbags, Lichter und Fahrzeugelektronik. Mobis betreibt seine F&E-Zentrale in Korea und hat vier Technologiezentren in den Vereinigten Staaten, Deutschland, China und Indien. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website http://www.mobis.co.kr/

